巨人・増田大輝内野手（３２）が２７日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸から２５０万増の来季年俸２７００万円でサインした。（金額は推定）今季は１年間を通して１軍に帯同。主に代走、守備固めとして５３試合に出場した。「いろいろあってご迷惑はおかけしたが、１年間１軍で帯同したことを評価していただいた」と話した。それでも今季は代打でのバント失敗もあり「失敗続きが多かったので、楽しく野球が