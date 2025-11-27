アメリカのトランプ大統領は26日、首都ワシントンで起きた州兵への銃撃事件を受けて演説し、容疑者の国籍となる「アフガニスタンから入国したすべての外国人を再調査し、必要な措置を講じる」と呼びかけました。トランプ大統領は、「今こそ、バイデン政権下でアフガニスタンから、我が国に入国したすべての外国人を再調査し、我が国にふさわしくない、または我が国に利益をもたらさない外国人を排除するために必要な措置をすべて講