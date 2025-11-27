前橋市の小川晶市長が既婚の男性職員とホテルで複数回会っていた問題で、市長から提出されていた退職願が市議会で可決されました。【映像】退職願の可決を受けた小川市長小川晶市長から市議会の議長に対して11月25日に提出されていた退職願について、前橋市議会の定例会で午後2時すぎ、満場一致で可決されました。小川市長を巡っては、既婚の男性職員と複数回、ホテルで会っていたことが9月に判明し、進退が注目されていまし