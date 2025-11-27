ジャパンCの枠順が27日、決まった。ただ1頭の外国馬カランダガンは4枠8番に決まった。グラファール師は「10番よりも内側が欲しい」と会見で語っており、理想的な枠順だ。6月サンクルー大賞がゲート5番（5頭立て）、7月キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSが同4番（5頭立て）、前走・英チャンピオンSが同7番（11頭立て）と全て「1桁ゲート番」で勝っており、20年ぶりの外国馬制覇へ視界良好だ。