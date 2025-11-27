タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が26日、Instagramを更新し、18歳の誕生日を報告。オフショルダーの衣装を着た、最新ショットを公開した。【映像】芸能界デビュー当時＆大人っぽくなった現在の姿2024年11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューした希空。Instagramでは母の日に贈ったカーネーションケーキや、クリスマスケーキなど、プロ顔負けのスイーツを披露しており、母親・辻の誕生日にも手作