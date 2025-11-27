「ディズニーリゾート」と聞くと、「たまには行きたい」「お得に入場できる方法はないの？」と考える方もいるのではないでしょうか。 この記事では、ディズニーブランド施設を運営する「株式会社オリエンタルランド」に株式投資した場合、「株主優待券でどれくらい得するの？」という疑問にお答えします。 「ディズニーリゾート」の1デーパスポートは大人1名“7900円ʍ