結婚式費用として立て替えた60万円。無事に式が終わり、両家が笑顔で見守る中、美雪も胸を撫で下ろしていた。「ご祝儀で返す」と言った、弟の言葉を信じて。けれど、式後数日が経っても返済の連絡はなし。不安を抑えながらかけた電話で弟から告げられたのは、義妹・愛梨さんが返済を渋っているという予想外の事実で…。『お金を返さない弟夫婦』第2話をごらんください。 結婚式直前、弟夫婦に頼まれて式費用60万円を立て替えた美