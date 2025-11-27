主人公・里美は、不妊治療を経て念願の長男・怜人を授かった。だが、姉のように慕っていたシングルマザーの元同僚・奈美子さんは、里美の妊娠をきっかけに違和感のある態度をとるようになって…。『自分本位すぎる元同僚』第2話をごらんください。 奈美子さんは、里美の妊娠を報告されてから態度が急変。離婚経験から来る「育児の現実」を語る奈美子だったが、それは里美が大切に思う尊い命を否定する言葉のようにも聞こえ