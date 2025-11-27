アメリカの首都・ワシントンのホワイトハウス近くで26日、州兵2人が銃撃され、重体となっています。ホワイトハウス近くで26日、パトロールに当たっていた州兵2人が銃撃され、重体となっています。目撃者「最初は音がドンドンドンドンみたいな感じで3､4発聞こえて、その辺をよく見たら倒れている。州兵の服装の人の胴体というか、心臓マッサージをしている人が見えて」容疑者はアフガニスタン国籍の29歳で拳銃を使って犯行に及びそ