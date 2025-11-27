プロ野球・日本ハムは25日、福田俊投手との育成契約を発表。福田投手も自身のSNSを更新し、思いを語りました。福田投手は2018年ドラフト7位で星槎道都大から日本ハムに入団。昨季はわずか2登板にとどまり、7年目を迎えた今季は1軍登板なしとなりました。一度は戦力外となるも、来季の育成契約を締結。福田投手は球団を通して「また契約してもらえるという驚きと、もう一度プロ野球の舞台で野球ができる喜びを感じています。必要と