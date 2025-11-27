ともに抜群の筋肉を誇る武田真治さんと東京ホテイソンのショーゴさんが、フィットネスジム「ANYTIME FITNESS」を盛り上げる「エニタイムイヤー」の一環として、ファンイベント「エニタイムフィットネス 朝ジム部＆夜ジム部 Fan MEET UP！」に登場しました。 【写真を見る】【 東京ホテイソン・ショーゴ 】トレーニングで「仕事に支障をきたしていて...」赤裸々に明かす「いま誰がボケてるんだろう？」ステージに上が