日本初開催となった東京デフリンピックが26日、閉幕した。【東京世界陸上】デフアスリート15人が国立の大観衆のなかエキシビションレース今月15日に開幕し、東京、静岡、福島でデフ日本代表選手たちが激闘を繰り広げた東京デフリンピック。日本勢は金メダル16、銀メダル12、銅メダル23の合計51個のメダルを獲得、金メダル数及びメダル総数ともに過去最多となった。閉会式は東京体育館で行われ、会場には各国・地域の選手たちが集ま