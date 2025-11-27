俳優の佐々木蔵之介（57）、女優の倉科カナ（37）らが27日、東京・渋谷のNHK放送センターでNHKBS時代劇「浮浪雲」（日曜後6・45、初回のみ日曜後7・00）の合同取材会に出席した。舞台は幕末の品川宿。女物の着物をまとい、額で髪を結う風変わりな男「浮浪雲」を佐々木が演じる。ふわふわとつかみどころのない風体で日々を気ままに生きながらも、いつの間にか人々の運命を優しく動かしてゆく。笑いあり、涙ありの人間賛歌。