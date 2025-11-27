「鯨の王様」「鯨食界の本マグロ」などとして珍重されるナガスクジラの人気が北海道内で広がりつつある。漁場に近く希少な生肉が活発に取引される土地柄が背景にあり、２８日には初めて苫小牧の市場にも出される。捕鯨母船の運航会社は、試食会などを通じて鯨食ファンの掘り起こしにつなげたい考えだ。（森近正）体長２０メートル超昨年末、札幌市中央卸売市場にナガスの生肉が初めて出荷された。食通が好む「尾の身」を１キロ