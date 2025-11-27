群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、市議会は市長の辞職について全会一致で同意しました。「賛成全員であります」「よって11月27日付での市長の退職に同意することに決まりました」前橋市の小川市長が既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題で、前橋市議会は市長の辞職について審議し、全会一致で同意しました。これにより、市長は27日付で辞職することになります。市長はこれ