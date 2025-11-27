タレント安西ひろこ（46）が27日までにインスタグラムを更新。LIBERA株式会社に所属することを発表した。安西は「ご報告＆ご挨拶いつも応援して頂きありがとうございます!この度『LIBERA株式会社』に所属することになりました」と発表した。続けて「多くの方々に支えて頂き新しい道を歩むことを決めました!!これからは大好きな美容など新たな分野にも挑戦し成長していきたいと思います!!」と宣言した。また「新しい『安西ひろ