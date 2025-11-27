巨人が２７日、来季の一軍打撃コーチにイ・スンヨプ氏の就任が決定したことを発表した。日韓通算６２６本塁打の大記録を持つ?アジアの大砲?ことスンヨプ氏は、２００４年から１１年までロッテ、巨人、オリックスでプレー。巨人では第７０代４番を務めた。今秋は、阿部監督の要請を受けて１５年ぶりに古巣のユニホームに袖を通し、ウィーラーコーチとともに打撃指導を担当した。８年間に及ぶ日本生活に加え、今季まで率いた