「義父母との関係」は、結婚生活における永遠の課題かもしれません。特に、夫が一人っ子の場合、将来的な同居や介護のプレッシャーは避けて通れないテーマです。主人公の舞美は、一人っ子の夫・大輔との間に娘を授かります。平和な生活を送るはずが、義父母のリフォームをきっかけに、事前の相談もなく「なし崩し的」に同居がスタート。夫は「初めての育児を手伝ってもらえる」と楽観的でしたが、義母の「助け」はすぐに「支配」へ