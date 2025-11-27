巨人の増田大輝内野手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季の年俸２４５０万円から２５０万円増の２７００万円（金額は推定）でサインした。代走や守備固めを中心に５３試合に出場。プロ１０年目にして自身初のシーズン通して１軍で完走し、野手で唯一全１４３試合にベンチ入りした。投手、捕手以外全てのポジションに就いたユーティリティープレーヤー。９月４日のヤクルト戦（岐阜）では登板しなかったものの、