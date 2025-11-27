阪神・桐敷拓馬投手が２７日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８８００万円から３００万ダウンの８５００万円でサインした（金額は推定）。昨季は７０登板で３勝１敗、４０ホールド、防御率１・７９で最優秀中継ぎ投手に輝いた左腕。今季は４３登板で防御率２・８４をマーク。２勝１敗、１セーブ、１３ホールドと成績を落とした。「優勝はしたけど、期待以上の成績を残したとは言えない。悔しいシーズ