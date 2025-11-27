EU加盟国の代表は11月26日（現地）、児童性虐待を防止・撲滅するための規則案をめぐり、EU理事会としての共通立場に合意しました。SNSやメッセージアプリなどの事業者に対し、児童性虐待資料の拡散防止や子どもへの悪質な接触を防ぐ体制づくりを義務づける内容で、欧州議会との最終的な交渉が始まる見通しです。今回の動きはEU内にとどまらず、将来的には世界的な基準となる可能性もあり、日本も無関係ではありません。【その