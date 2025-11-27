Sansanは11月27日、経理DX(デジタルトランスフォーメーション)サービス「Bill One」の新オプション機能として「AI自動照合」の提供を開始したと明らかにした。Bill Oneで新機能提供の背景企業では、材料や商品の仕入れ後に過払いなどを未然に防止するため、請求書に記載された金額や内容と、納品や検収、発注の情報といった仕入れに関する情報を総額・明細単位で照合する対応が発生している。多くの場合、現場の担当者が目視で実施