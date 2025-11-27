朝日放送テレビはABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて毎週日曜あさ8時30分(BSS山陰放送は毎週あさ6時15分)より放送中の『プリキュア 』 シリーズ第23弾のタイトルが『名探偵プリキュア!』に決定したことを発表した。(C)ABC-A・東映アニメーションキャッチフレーズは「そのナゾ! キュアット解決!」。果たしてどんなプリキュアが活躍するのか、詳細は改めて発表される。