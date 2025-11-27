Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。座りっぱなしのデスクワーク。長時間続けるとだんだん肩が重くなり、腕にも疲労感が...。ときどき立ち上がって運動すればいい、なんて百も承知。でも、集中が高まっているときほど、同じ姿勢で固まってしまいがちです。そんな時に使ってみて欲しいのが、サンワダイレクトの「折りたたみア