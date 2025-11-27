大阪シティバスは、新系統「御堂筋ライナー」を12月1日に運行開始する。【画像】大阪シティバス新系統「御堂筋ライナー」運行経路大阪駅前から心斎橋まで約20分、座って快適に移動できる。区間は、大阪駅前〜Osaka Metro本町ビル〜心斎橋〜大阪駅前。定員21名の座席定員制。運賃は大人300人、小児150円。「大阪市内の移動をもっとスマートに！御堂筋ライナーで、快適・スピーディな都市内アクセスを体験しませんか？」と呼び