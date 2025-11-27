2025年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門第1次選考結果が27日、発表された。ソフトバンクからドラフト5位指名を受けたJR東日本の高橋隆慶内野手（23）ら212人が第1次選考を突破第2、3次を経て、ベストナインは12月8日に発表される。