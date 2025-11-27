公明党の斉藤代表は、きのうの党首討論のなかで、高市総理が企業・団体献金の扱いをめぐり、「そんなことよりも定数削減をやりましょう」と述べたことを批判しました。きのうの党首討論のなかで、立憲民主党の野田代表が高市総理に企業・団体献金の扱いについて質したところ、高市総理は「そんなことよりも、ぜひ定数の削減をやりましょう」と返しました。こうしたやりとりについて、公明党の斉藤代表はきょう、高市総理を次のよう