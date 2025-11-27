元ヤンキースのスーパースター、アレックス・ロドリゲス氏（５０）が、殿堂入りしているＭＬＢ前コミッショナーのバド・セリグ氏を「偽善だ！」と切り捨てた。禁止薬物使用の経緯から殿堂入りが阻まれているＡロッド氏は「スティーブ・Ａ・スミス・ショー」に出演。同じ理由から殿堂入りできていないバリー・ボンズ氏、マーク・マグワイア氏、ロジャー・クレメンス氏らを挙げながら「すべてセリグ氏の下で起こったことです。彼