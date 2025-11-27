OpenAIは生成AIの先駆者として勢力を拡大していますが、非公開会社のためその収益は推し量ることしかできません。経済紙のFinancial Timesは、OpenAIの収益やコストを見積もったメガバンクの予測を紹介し、今後の動向を考察しています。OpenAI needs to raise at least $207bn by 2030 so it can continue to lose money, HSBC estimateshttps://www.ft.com/content/23e54a28-6f63-4533-ab96-3756d9c88badOpenAIはMicrosoftをはじ