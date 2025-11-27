アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手（28）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。東京を訪れたとみられる写真を投稿した。ペーニャはビックカメラの看板などが並ぶビル群を背景に自身とみられる後ろ姿の写真を投稿。来日しているとみられる。ドミニカ共和国出身のペーニャは、2018年のMLBドラフト3巡目（全体102位）で指名され、22年にアストロズでメジャーデビュー。22年のポストシーズンはア・リーグ優