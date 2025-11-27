【初音ミク 100番目の冒険Ver.】 受注期間：11月27日～2026年2月11日 2027年1月 発売予定 価格：29,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク 100番目の冒険Ver.」を2027年1月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は29,800円。 本製品は、「ねんどろいど 初音ミク 100番記念展示会」のメインビジュアルを元に、イラストレ&