27日(木)から28日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を進む見込みです。北陸や東北の日本海側、北海道では特に雷をともない雨が強まり、大雨になるところもありそうです。27日午後9時の予想天気図です。日本海の北東部に低気圧があり、オホーツク海に進む見込みです。寒冷前線が日本海側の地域を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から北日本では大気の状態が非常に不安定にな