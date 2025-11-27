株式会社一蘭は、2025年12月2日（火）より、「一蘭福袋2026」の一般販売を開始する。同商品は、11月25日（火）より、会員限定の先行販売は行っているという（おみやげ一蘭公式通販にて）。福袋は、「一蘭福袋2026〜松〜」「一蘭福袋2026〜竹〜」「一蘭福袋2026〜梅〜」の3種類を用意。定番人気のおみやげ商品に加え、普段は購入できない「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」や「一蘭オリジナル箸」など、福袋ならではの特別アイテムを入