香港北部大埔区の高層マンション群で２６日午後に発生した火災現場では、２７日午前も懸命な消火活動が続いた。少なくとも４４人が死亡し、２７９人と連絡が取れないと伝えられる中、多くの住民が不安な表情で逃げ遅れた人たちの安否を気遣っていた。（香港北部大埔区・遠藤信葉）２７日午前、火災現場周辺には焦げ臭いにおいが立ちこめ、熱気を感じた。火は少なくとも７棟のマンションに燃え広がったとみられ、建物からは黒煙