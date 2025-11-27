ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、デビューアルバムで“ミリオンセラー”を達成した。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす11月27日、サークルチャートの最新週間アルバムチャート（集計期間11月16日〜22日）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が発売から約3か月で累計売上106万枚を突破した。CORTISは、今年デビューした新人の中で、単一アルバムで“ミリオンセラー”を達成した唯