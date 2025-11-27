歌手兼俳優ド・ギョンス（D.O.）が、ドラマ『捏造された都市』とバラエティー番組『コンコンパンパン』で全く異なる魅力を発揮し、多方面で存在感を示している。【写真】ド・ギョンス、オーラ溢れる軍服姿ディズニープラスのオリジナルシリーズ『捏造された都市』では、感情が欠落した悪役“アン・ヨハン”を演じ、紳士的な表情の裏に潜む冷たい気配や、瞬間的に爆発する狂気を見事に描き出している。物語が折り返し地点を迎えた同