【figma ソフィア・F・シャーリング 水着ver.】 受注期間：11月27日～2026年2月11日 2026年9月 発売予定 価格：9,900円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma ソフィア・F・シャーリング 水着ver.」を2026年9月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は9,900円。 本製品は、イラストレーター・高峰