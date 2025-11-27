俳優の佐々木蔵之介が主演するNHK BS時代劇『浮浪雲（はぐれぐも）』（全8回毎週日曜後6：45〜後7：43※第1回は後7：00〜7：43）が2026年1月4日に放送される。きょう27日、佐々木をはじめ、共演の倉科カナ、イッセー尾形が都内で行われた取材会に出席した。【全身ショット】素敵…！美脚あらわな衣装で登場した倉科カナ本作は、ジョージ秋山氏による連載44年続いた漫画『浮浪雲』が原作。舞台は幕末の品川宿。女物の着物