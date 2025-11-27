ロッテの鈴木昭汰投手（２７）が２７日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、３００万円減の５１００万円で更改した（金額は推定）。今季は左肩に不安があり、７月１９日に登録抹消されそのままシーズン終了。２９試合１勝３敗１４ホールド、５セーブ、防御率４・８２だった。「今年がプロに入って一番悔しかったシーズン」と振り返り「来年１年間必ず１軍で活躍しないといけない」とリベンジを誓った。オフには鹿児島・奄美