２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８６．９０ポイント（０．３４％）高の２６０１４．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３７．０８ポイント（０．４０％）高の９１９９．４５ポイントと４日続伸した。売買代金は１１７１億６９９０万香港ドルとなっている（２６日前場は１１３９億５０９０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を支える