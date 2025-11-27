巨人は２７日、球団ＯＢのイ・スンヨプ氏（４９）が来季１軍打撃コーチに就任することを発表した。阿部慎之助監督が秋季キャンプで臨時コーチを務めた同氏に直接オファー。その指導力を評価し「１年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーを出している」と明かしていた。同氏は韓国球界から０４年にロッテに移籍。０５年には３０本塁打を放ち、０６年に巨人入り。移籍初年度の０６年に打率・３２３、４１本塁打、