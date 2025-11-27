J1アビスパ福岡のDF前嶋洋太の存在感が、終盤戦でさらに際立っている。複数のポジションを高いレベルでこなす「ポリバレント」プレーヤーで、サイドでのプレーが本職ながら、前節8日の東京V戦ではボランチも務めた。抜群のセンスを誇る28歳が、残り2試合もチームを支える。東京V戦では右のウイングバック（WB）で先発したが、ボランチの人数が手薄だったこともあり、終盤は「アビスパ（の公式戦）では多分初めて」というポジシ