Aぇ! groupの佐野晶哉が26日に放送されたMBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜後10：00）に出演し、アニソン歌手の鈴木このみと子どもの頃から親交があることを明かした。【写真】「ホンマにエグい」佐野晶哉が幼なじみと明かした人気アニソン歌手番組では、「Aぇヤンタン Thanks award」と題し、2025年の放送の中で思わず、「Thanks！」という言葉を贈りたくなるような素晴らしい瞬間をリスナーから募った。