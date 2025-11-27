広島銀行は法人口座の情報を盗み取る詐欺が全国的に増えていて、広島銀行の偽サイトも確認したとして 法人が利用するインターネットバンキングの一部を停止したと発表しました。 広島銀行によりますと企業に金融機関の担当者と偽り、電話などで口座情報などを盗み取るフィッシング詐欺が全国的に増えているということです。 電話や自動音声、メールなどで法人情報が入力されていないのでサービスを制限するな