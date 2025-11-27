年賀はがき発行数が減る中、とある商品が人気を集めています。来年用の年賀はがきの発行枚数は全国で７億５０００万枚と、去年の約７割に減少し、ピークだった２００４年用（４４億５９３６万枚）と比べると、わずか１７％にまで減りました。年賀状を出すのをやめるいわゆる「年賀状じまい」。「ＳＮＳの普及」と並んで大きな要因のひとつとされているのが、去年１０月に実施された郵便料金の大幅値上げです。はがき６３円