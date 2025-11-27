２７日未明、福山市で住宅が全焼する火事があり女性１人が死亡しました。 27日午前０時５０分頃、福山市内海町の２階建ての住宅で「２階から炎が見える」と付近の住民から消防に通報がありました。 火はおよそ２時間後に消し止められましたが、消火活動中に２階から救助された女性が福山市内の病院に搬送されその後死亡が確認されました。 この家には高齢の夫婦が暮らしていたとみられ、夫は避難し無事でしたが７０代の妻と連絡