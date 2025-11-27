自称外国籍の男からの「ネットショッピングの運営に興味はないか」という話をきっかけに周南市に住む30代女性が現金や暗号資産合わせておよそ1億5000万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。県内の被害ではことし最大の被害額ということです。