グラビアアイドルの天月愛さんが、自身のXを更新。宅地建物取引士資格試験に合格したことを明かしました。 【写真を見る】【 グラドル・天月愛 】宅建に合格合格率18.7％の狭き門「まさかの37点で合格しました….!!泣きそう」天月愛さんは「宅建、、まさかの37点で合格しました....!!泣きそう。」と、投稿。続けて「今年は一番難関だったらしく30万人の合格率18%」と、記しました。そして「ありがとうございまし