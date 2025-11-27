東京・新宿区のキャバクラ店に勤務する女性に「現金500万円を渡す。贈与税が必要で、先に受け取る必要がある」などとうそを言い、現金100万円をだまし取ったとして60歳の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「贈与税を先に受け取る必要」キャバクラ勤務女性から現金100万円をだまし取った疑い60歳の男を逮捕ドレスや靴購入し信用得たか警視庁が余罪捜査詐欺の疑いで逮捕されたのは住居・職業不詳の中谷昌弘容疑者（6