衆議院の憲法審査会は幹事懇談会を開き、自民党側は「条文起草委員会」を設置するよう提案しました。立憲民主党など野党側は反対し、立場の違いが鮮明になっています。きょう午前に開かれた衆議院・憲法審査会の幹事懇談会で、自民党の船田与党筆頭幹事は憲法改正の条文案を作成する「条文起草委員会」を設置するよう提案しました。自民党と日本維新の会の連立合意書では条文起草委員会を「可及的速やかに常設する」としていて、船